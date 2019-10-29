انتشار عسكري سوري شرق الفرات والجيش الأمريكي يعزز قواته جنوبا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الجيش العربي السوري ثبت نقاطه على محور يمتد بنحو 90 كلم على الحدود السورية - التركية في ريف الحسكة الشمالي من ريف رأس العين الشرقي غربًا، وصولًا إلى القامشلي شرقًا، في وقت واصلت القوات الأميركية تعزيز مواقعها قرب حقول النفط جنوب شرقي الفرات.



وقالت "سانا" إن وحدات الجيش تتابع انتشارها على الحدود السورية التركية باتجاه الشرق لاستكمال انتشارها على بقية الحدود مع تركيا، مضيفة: "بدأت عملية الانتشار من ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي، ودخلت قرى وبلدات: دودان - قصر شرك - حاصدة فوقاني - عامودة - الجوهرية - تل حمدون - خرزة فوقاني - الدار - أبو جرادة - القرمانية - كربشك - السلام عليك - ربة حاج إبراهيم - العرادة - لبوة - فقيرة - الإبراهيمية - مشيرفة الأسعدية - باب الفرج - الشكرية".



كانت وحدات الجيش دخلت مساء الأحد قرى وبلدات تل عفر وخراب كورد بريف القامشلي الغربي على الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، وذلك بعد ساعات من انتشار وحدات أخرى في مدينة الدرباسية بالريف الشمالي الشرقي للحسكة وفي عدة قرى وبلدات بريف رأس العين الشرقي.



يأتي ذلك مع إعلان قوات سوريا الديمقراطية "قسد"» الانسحاب عن الحدود بين سوريا وتركيا، تنفيذًا لاتفاق سوتشي، وهو ما لاقى ترحيبًا شديدًا من الحكومة السورية.