14 نوفمبر.. التحالف الدولي لمحاربة داعش يجتمع في واشنطن

أعلن مسئول أمريكي أن اجتماعا لوزراء دول التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش سيعقد بواشنطن في 14 نوفمبر، وذلك غداة إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي.



وقال المسؤول، طالبا عدم كشف هويته للصحفيين، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء الإثنين، إن الاجتماع الذي طلبت فرنسا عقده في الوقت الذي تنسحب فيه القوات الأمريكية من سوريا، سيسمح لوزراء أكثر من 30 بلدا "البحث في التدابير المقبلة الواجب اتخاذها لزيادة تواجد التحالف في شمال شرق سوريا".



وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان طلب هذا الاجتماع الطارئ، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطلع الشهر سحب ألف جندي أمريكي من شمال شرق سوريا.



المبادرة رحبت بها واشنطن التي تطلب بانتظام من حلفائها تكثيف جهودهم العسكرية في المنطقة.