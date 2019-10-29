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اقتصاد

الأمن الوطني العراقي يشدد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والمواطنين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:28 ص
صورة أرشيفية ـ الأمن
صورة أرشيفية ـ الأمن الوطني العراقي
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أ ش أ
شدد مجلس الأمن الوطني العراقي مساء الإثنين، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن وأرواح المواطنين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان قوله إن :"مجلس الأمن الوطني عقد مساء اليوم جلسة غير اعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي"، موضحا أنه تم "بحث أداء القوات الأمنية واجباتها لتأمين حماية المتظاهرين والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وتابع أن "المجلس شدد أيضا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحرضين والمخربين الذين يعتدون على القوات الأمنية والمواطنين والممتلكات والمؤسسات الحكومية ومقرات الأحزاب".

وأضاف البيان أن :"المجلس ناقش عملية قتل الإرهابي زعيم عصابة داعش أبو بكر البغدادي حسب المعلومات التي حصل عليها جهاز المخابرات الوطني العراقي من خلال القبض على مقربين منه".
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