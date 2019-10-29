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أخبار العالم

مطار بغداد: حظر التجوال لم يؤثر على تنقلات المسافرين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:27 ص
صورة أرشيفية ـ مطار
صورة أرشيفية ـ مطار بغداد
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أ ش أ
أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي ، مساء الإثنين ، أن حظر التجوال لم يؤثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم، مبينة أن ذلك جاء من خلال ابراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية.

وقالت الادارة ، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية ، إنها تلفت عناية المسافرين إلى أن حركة السفر والمسافرين في المطار تسير بصورة طبيعية ونظامية ، مؤكدة أنه لا يوجد أي تأخير أو تأجيل لمواعيد الرحلات الجوية لمختلف شركات الطيران العاملة فيه.

وأكدت أن حظر التجوال الذي فرض مساء اليوم ، بحسب توجيهات قيادة عمليات بغداد ، لم يوثر على تنقلات المسافرين وتجوالهم باتجاه المطار من خلال ابراز بطاقة السفر على جميع السيطرات والقطوعات الأمنية التي ستسهل حركة ذهابهم باتجاه المطار.

وكان قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي أعلن مساء اليوم فرض حظر تجوال من الساعة 12 ليلا إلى السادسة صباحا.
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