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أخبار العالم

تدريب استراتيجي لضباط سودانيين على أساليب تأمين الجبهة الداخلية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
رئيس هيئة الأركان
رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
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أ ش أ
حضر رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ، وعدد من قادة القوات المسلحة، انطلاق فعاليات التدريب الإستراتيجي "وثبة الأمل"، بأكاديمية نميري العسكرية العليا، لدارسي دورتي الدفاع الوطني والحرب العليا.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء الاثنين، إن التدريب يهدف إلى استكمال تأهيل الدارسين على كيفية إدارة الأزمة السياسية والعسكرية، والتعرف على أساليب تأمين الجبهة الداخلية، وتوظيف قوى الدولة الشاملة لصالح أمنها القومي.

وتضم الدورات ضباطا من القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، إضافة إلى عدد من قيادات الخدمة المدنية.

ومن المنتظر أن يشهد فعاليات ختام التدريب، بعد غد، رئيس وأعضاء مجلس الأمن والدفاع الوطني بالسودان.
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