إجراء أول عملية استئصال فص من الكبد بسبب ورم سرطاني ضخم في مركز أورام قنا

نجح فريق طبي بمركز أورام قنا، ولأول مرة في صعيد مصر، في إجراء أول عملية استئصال فص من الكبد لمريض كان يعانى من وجود ورم سرطاني ضخم ناتج عن تليف الكبد بعد التهاب فيروسي. كما تم استئصال المرارة للمريض لوجود حصوة كبيرة بها وقد استغرقت العملية قرابة 4 ساعات، وجاء اكتشاف الإصابة بعد خضوع الحالة للكشف ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".



كما نجح الفريق الطبي في إجراء عدة عمليات جراحية لحالات أخرى منها حالة استئصال تحفظي لورم بالثدي مع تجميل الثدي وحالة استئصال كلي وحالتي استئصال جذري للثدي وحالة قرحة سرطانية بالساق مع عمل رقعة جلدية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.



أجرى العمليات الجراحية الدكتور سامي رمزي أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بمعاونة الدكتور محمد أحمد عرابي أخصائي الجراحة و الدكتور ريمون إيليا أخصائي الجراحة والدكتور كريم مصطفي والدكتور محمد طه والدكتور محمد فخر والدكتور مصطفي سيد زيدان والدكتور مروة الأنصاري استشاري التخدير والدكتور مايكل ظريف أخصائي التخدير والدكتور أحمد عبدالرحيم الأفيوني أخصائي التخدير، وأطباء العناية المركزة وطاقم تمريض قسم العمليات وتمريض قسم العناية المركزة.