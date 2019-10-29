Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إجراء أول عملية استئصال فص من الكبد بسبب ورم سرطاني ضخم في مركز أورام قنا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:26 ص
فريق طبي بمركز أورام
فريق طبي بمركز أورام قنا
Advertisements
أ ش أ
نجح فريق طبي بمركز أورام قنا، ولأول مرة في صعيد مصر، في إجراء أول عملية استئصال فص من الكبد لمريض كان يعانى من وجود ورم سرطاني ضخم ناتج عن تليف الكبد بعد التهاب فيروسي. كما تم استئصال المرارة للمريض لوجود حصوة كبيرة بها وقد استغرقت العملية قرابة 4 ساعات، وجاء اكتشاف الإصابة بعد خضوع الحالة للكشف ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

كما نجح الفريق الطبي في إجراء عدة عمليات جراحية لحالات أخرى منها حالة استئصال تحفظي لورم بالثدي مع تجميل الثدي وحالة استئصال كلي وحالتي استئصال جذري للثدي وحالة قرحة سرطانية بالساق مع عمل رقعة جلدية، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

أجرى العمليات الجراحية الدكتور سامي رمزي أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام بمعاونة الدكتور محمد أحمد عرابي أخصائي الجراحة و الدكتور ريمون إيليا أخصائي الجراحة والدكتور كريم مصطفي والدكتور محمد طه والدكتور محمد فخر والدكتور مصطفي سيد زيدان والدكتور مروة الأنصاري استشاري التخدير والدكتور مايكل ظريف أخصائي التخدير والدكتور أحمد عبدالرحيم الأفيوني أخصائي التخدير، وأطباء العناية المركزة وطاقم تمريض قسم العمليات وتمريض قسم العناية المركزة.
Advertisements

ترشيحاتنا

يا ترى مين.. إسلام الشاطر يحضر مفاجأة لجماهير الأهلى الأربعاء المقبل.. شاهد

تدخل لفض مشاجرة فتلقى ضربة قاتلة.. وانتشار أمني أمام منزل القاتل بكفر الشيخ

حكم دفن الميت في البحر بدلا من القبر.. تعرف على آراء الفقهاء

علاقة جنسية في الكونجرس.. قصة استقالة النائبة الحسناء بعد ضبطها مع موظف في مكتبها

باللون الأحمر.. جنات تبهر الجمهور بالقفطان المغربي

أحد المتهمين في محاولة اغتيال عبد الناصر يكشف تفاصيل جديدة عن العملية ..فيديو

Advertisements

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

8 سيارات يطبق عليها قانون المرور الجديد و4 تختفي نهائيا.. تفاصيل

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

تركي آل الشيخ: لن أزور الخطيب.. وأتمنى المساهمة في علاجه بأي شئ.. فيديو

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتفاوض مع نجم منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

بالجلد الأسود.. حلا شيحة تلتقط سيلفي من هاتفها الخاص

في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري