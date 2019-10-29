أوبرا عايدة تختتم فعاليات اليوم الثاني في معبد حتشبسوت بالأقصر

شهدت منطقة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري غربى محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني والختامي لعروض أوبرا عايدة، بحضور لفيف من نجوم العالم وقيادات بالدول الأوروبية والعربية من أمراء وسفراء وعائلاتهم.



وشهدت العروض حضورا مكثفا من المهتمين بفن الأوبرا والموسيقى والتاريخ، وعبر مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن سعادته بعودة "أوبرا عايدة" من جديد لتنعش حركة السياحة بالأقصر وتسجل أولى خطوات العودة العظيمة للأوبرا وتشجيع حركة السياحة العالمية باستضافة المئات من الأجانب المحبين للأوبرا وسحر الأقصر داخلها، موضحًا أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لتأمين خطوط سير الضيوف من قلب مدينة الأقصر في الطريق البري وحتى معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي.



وأضاف محافظ الأقصر أن عودة أوبرا عايدة للأقصر خطوة هامة في دعم وتنشيط حركة السياحة بالموسم الشتوي، حيث أن تلك العودة جاءت في التوقيت المناسب مع انطلاقه الموسم السياحي الشتوي، والمتوقع أن يشهد موسما مزدهرا للغاية، موضحًا أنه تم تنظيم رحلات سياحية في كافة المعابد والمقابر الفرعونية في البرين الشرقي والغربي نهارًا للضيوف للاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية بالأقصر، ووجه الشكر لكل من ساهم في إنجاح تلك العروض خروجها بهذا المستوي الرائع.



من جانبه، صرح ثروت عجمي رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالمحافظة أن حفل "أوبرا عايدة ـ الأقصر" يعد خطوة رائدة نحو تحقيق السياحة المستدامة، حيث تتم وفق رؤية تستهدف جعل "أوبرا عايدة" حدثا سنويا على أجندة السياحة العالمية، يجذب اهتمام وسائل الإعلام وأسواق السياحة العالمية، ويستقطب الملايين من عشاق الفن، والموسيقى، والتاريخ، لتصبح "أوبرا عايدة" بمثابة منصة دائمة للفنون والثقافة.



وأضاف أن عروض أوبرا عايدة استهدفت رفع معدلات نمو وزيادة الحركة السياحية الوافدة، لاسيما إلى جنوب مصر، حيث يتيح إقامة العروض على أرض معبد الملكة حتشبسوت تجربة فنية فريدة ومحترفة تجعل الحاضرين جزءا من العرض، وسط قالب من الإبهار.



يشار إلى أن الحفل قدمه نحو 80 عازفا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، الذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز في النمسا، ومشاركة حوالي 70 موسيقيا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وسط أجواء احترافية تصنُعها رُؤية المخرج المسر، وشهد العرض مُشاركة متميزة من نجوم عالمية ساطعة في مجال العمل الأوبرالي.



وأدت دور الأميرة الإثيوبية "عايدة" النجمة الكورية ريم ساي كيونج، ذات الخبرة في تقديم هذا الدور على مسارح كوريا واليابان وألمانيا، بينما يجسد دور البطل المصري "راداميس" النجم البلجيكي مايكل سباداتشيني، ذو الحنجرة الذهبية، كما كان دور "أمنيسريس" ابنة الملك المصري من نصيب النجمة التشيكية أليسكا ويصوفا، ودور "أموناصرو" الملك الأثيوبي، من نصيب الفنان اليوناني أريس أرجيريس.