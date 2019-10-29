Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ملحن لبناني يشبه إليسا بـ صاحب عهد الإرهاب في فرنسا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:50 ص
اليسا في مظاهرات
اليسا في مظاهرات بيروت
Advertisements
سعيد فراج
أعاد الملحن اللبناني سمير صفير، نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، ظهرت فيها الفنانة اللبنانية إليسا، خلال مشاركتها في المظاهرات اللبنانية مؤخرُا.

ووصف اللبناني سمير صفير، إليسا بـ "روبسبير الثورة اللبنانية"، والمعروف أن ماكسميليان روبسبير هو أحد الزعماء السياسيين في فرنسا، والذي أطاحت به الثورة عام 1794، وتم إعدامه بالمقصلة، بعد مناهضته للثورة الفرنسية التي أُعدم معظم زعمائها، وهو ما عرف بعهد الإرهاب.

من ناحية أخرى، قالت اليسا، انها تحلم باستقرار الأوضاع في لبنان، وتحقيق كافة المطالب الشعبية، كما يتمنى الشعب اللبناني.

وأكدت "إليسا" خلال مداخلة هاتفية على قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن الشعب استطاع قطع عدد من الخطوات الايجابية ظهرت في قرارات الحكومة اللبنانية الخاصة بالضرائب، في خلال أيام قليلة من التظاهرات.

ونوهت إلى أن الانتخابات القادمة لن تشهد أغلب الرموز الحالية، خاصة بعد ما قام به الشعب اللبناني الحر من تظاهر ضد القرارات التي اتخذتها تلك الرموز على مدار السنوات الماضية.

وتابعت، أن "ميشيل عون" طالما تحدث عن التغيير والاصلاح دور اي افعال حقيقية على أرض الواقع، مؤكدة ان الشعب لم يعد يثق في رموز النظام الحالي بشكل كلي.
ملحن لبناني يشبه إليسا بـ صاحب عهد الإرهاب في فرنسا
Advertisements

ترشيحاتنا

جلسة ثلاثية ممتدة.. مطالبة رئيس الزمالك بالاعتذار للصحفيين

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

قصة زواج سري لـ الأمير وليام وزوجته كيت

اغتيال زعيم وحرب عالمية.. عراف يتنبأ بأحداث 2020

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

ملحن لبناني يشبه إليسا بـ صاحب عهد الإرهاب في فرنسا

Advertisements

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها