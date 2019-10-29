وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الأرجنتين بنجاح الانتخابات الرئاسية

هنأ مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الشعب الأرجنتيني على إجراء انتخابات رئاسية ناجحة أمس.



وقال مايك بومبيو - في تصريح بهذه المناسبة - " نحن على استعداد للعمل مع ألبرتو فرنانديز كرئيس جديد للأرجنتين بشأن المصالح المشتركة".



وأضاف مايك بومبيو " أن الولايات المتحدة والأرجنتين تتمتعان بشراكة طويلة الأمد تحظى بالاحترام، وهي الشراكة التي أفادت بلدينا وأكدت على العديد من القيم والأولويات الديمقراطية المشتركة، كما نتطلع إلى العمل مع إدارة فرنانديز لتعزيز الأمن الإقليمي والازدهار وسيادة القانون".