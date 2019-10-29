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ثقافة

تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 05:03 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية فعاليات مدرسة الأثري الصغير، بالتعاون مع طالبات مدرسة احمد زويل للغات بالمركز العلمي بالوزارة بشمال سيناء.

الدكتورة ايمان محمد عبد الخالق مسئول إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية قالت أن الفعالية تمت بالتعاون والتنسيق مع منطقة اثار شمال سيناء والمركز العلمي وإدارة العلاقات العامة وإدارة الوعي الأثري.

وقالت مسئول إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية إنه تم عمل محاكاة للحفائر،وورشة لسان مصر والتي اشتملت على التعريف بنشأة الكتابة والمواد المستخدمة في الكتابة،وخطوط اللغة المصرية القديمة وأهمية حجر رشيد في التعرف على خطوط اللغة المصرية القديمة، وكيفية صناعة ورق البردي نظري وعملي،كما تم تدريب الأطفال على الخط الهيروغليفي.

وأوضحت مسئول إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية كما تم تعريف الأطفال على الأقنعة بمصر القديمة، فضلا عن ارتداء الأطفال الزي المصري القديم والتصوير به، مما أضاف جو من البهجة على الأطفال،وذلك تحت اشراف الدكتور هشام حسين مدير عام اثار سيناء.
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
تلاميذ مدرسة الأثري الصغير يتحدثون بلسان مصر في سيناء.. صور
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