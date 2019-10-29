بعد حذف يوتيوب لها.. ملحن أغنية سلام لـ سعد لمجرد يخرج عن صمته

كتب ملحن أغنية "سلام" للفنان المغربي سعد لمجرد، منشورًا توضيحيًا عبر انستجرام، ردا على أزمة حذف الأغنية من على موقع الفيديوهات يوتيوب، بسبب سرقة لحنها من أغنية أخرى.



وقال ملحن أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد: "للتوضيح فقط بحكم أني ملحن و موزع أغنية (سلام) للفنان سعد لمجرد .. أؤكد أننا نتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت حقنا في إستعمال الجزء الأمازيغي في الأغنية بعد تفويض قانوني من مالكي الحقوق الأصلية (شركة تامزا ڤيزيون) و بما يخص مسألة الحجب من يوتيوب فقد تم إرسال جميع الوثائق اللازمة و الضامنة للحقوق من طرف فريق عمل الفنان سعد لمجرد بهدف استرجاع المقطع على اليوتيوب.. و شكرا".



جاء ذلك، بعدما حذفت إدارة موقع يوتيوب، الأغنية الجديدة للفنان المغربي سعد لمجرد، التي تحمل اسم "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية.



وحذف إدارة يوتيوب الأغنية بسبب شكوى تلقتها من الأمازيغي هشام تلمودي، اتهم فيها سعد لمجرد، بأنه أدرج مقطع موسيقي من أغنيته "أكوال سوس" للأول، في أغنية "سلام" للثاني، دون الحصول على موافقته.



أغنية "سلام" لـ سعد لمجرد، مستوحاه، من التراث الأمازيغي المغربي الزاخر، ويوجه صناع الكليب من خلاله التحية لكل فناني هذا التراث ومحبيه.

