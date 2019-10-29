أخبار الفن.. رد ناري من هاني شاكر على حمو بيكا.. اتهام إليسا بالإرهاب.. رانيا يوسف تثير الجدل

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:



تعليق مثير من هاني شاكر على أزمته مع حمو بيكا.. فيديو

https://www.elbalad.news/4036805



علق الفنان هاني شاكر على أزمته مع حمو بيكا، بعد رفضه لقيده بنقابة المهن الموسيقية، ومنحه تصاريح بالغناء.





ملحن لبناني يشبه إليسا بـ صاحب عهد الإرهاب في فرنسا

https://www.elbalad.news/4036805



أعاد الملحن اللبناني سمير صفير، نشر تغريدة عبر حسابه على تويتر، ظهرت فيها الفنانة اللبنانية إليسا، خلال مشاركتها في المظاهرات اللبنانية مؤخرُا.





يوتيوب يحذف أغنية سعد لمجرد الجديدة.. سلام

https://www.elbalad.news/4036804



حذفت إدارة موقع يوتيوب، الأغنية الجديدة للفنان المغربي سعد لمجرد، التي تحمل اسم "سلام" بعد 8 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية .





الفرحة فرحتين.. ابنة هيفاء وهبي توثق حسابها على انستجرام

https://www.elbalad.news/4036790



أعلنت العارضة زينب نصر فياض (ابنة الفنانة هيفاء وهبي)، توثيق حسابها عبر تطبيق انستجرام، بعد فترة من تفاعلها مع المتابعين، ووصوله إلى ما يقرب من 300 ألف متابع.





من إطلالتها الجريئة إلى تصريحاتها.. رانيا يوسف المثيرة للجدل.. صور

https://www.elbalad.news/4036683



أثارت الفنانة رانيا يوسف جدلا واسعا منذ أيام بسبب تصريحاتها الجريئة التى كشفت عنها أثناء لقائها فى برنامج "عرب وود" التي تحدثت فيها عن أزواجها الثلاثة وعلاقتها بالفنانة نادية الجندى، لتستمر رانيا فى إثارة الجدل بعد إطلالتها الجريئة التى ظهرت بها فى عدة محافل فنية.