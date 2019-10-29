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فن

بـ الستات استرجلت.. رضوى الشربيني تتصدر تويتر.. ومغردون: لازم تروحي لدكتور نفسي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:16 ص
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #رضوى_الشربيني بعد تغريدتها المثير للجدل عبر صفختها بتويتر قائلة "‏مهو الستات استرجلت.. لما الرجاله اتستت".

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏يعني الستات تسمع كلام رضوى الشربيني ولا يستجيب لكلام الله ورسوله

‏تويته مأجلها زمان، أنا بكره رضوي الشربيني

‏‎‎بصي الموضوع كبير بيني وبين رضوي الشربيني هيا بتنزل تويتات مستفزه ورديت كذا مره بالمنطق والعلم.. مشكلتها انها مبتردش انت لما بيبقي ليكي وجهه نظر في حاجه لازم يبقي فيه حوار ويا تقنعيني يا أقنعك

‏الستات حلوة و الرجالة حلوة و استرجلت و اتستت مش شتيمة, ممكن رضوي الشربينى هي اللي تبقى شتيمة بعد كدا

‏ما الغرض من استفزاز رضوى الشربيني المستمر للرجال:
هل هو لجذب أحدهم 
أم أنه بدافع الانتقام من أحدهم أيضا

‏‎رضوى الشربيني سبب خراب بيوت كتير … وهي أصلا مطلقة ومعقدة
‏‎وكفايه غش م رضوي الشربيني دي واحده معقده اصلا 🤣

‏‎لا مش بينفع.. أدام رضوى الشربيني وأمثالها يحرضون الزوجات على أزواجهم

والله انت انسانة مريضة وعندك عقدة من الرجالة ولازم تروحي لدكتور نفسي #رضوي_الشربيني.
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