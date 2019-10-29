Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يستعد للتصويت على تحقيق عزل ترامب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 03:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن مجلس النواب الأمريكي أنه سيعقد جلسة، يوم الخميس المقبل، للتصويت رسميًا في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئول بارز قوله إن "جلسة التصويت ستحدد الخطوات المقبلة للتحقيق، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديمقراطيين بالخطوة المقبلة.

وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري"، مضيفة أن النص "يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين" كما "يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".

ومن المرجح أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار نظرا إلى أن 228 نائبا ديمقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل ارتدى مذيعو الجزيرة الأسود حدادا على البغدادي؟

مع ملكة جمال الكلاب.. رامز جلال يشعل السوشيال ميديا بفيديو | شاهد

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

ياسمين الخطيب تفجر مفاجأة عن كمسري في الصعيد: دفع شابين من القطار قدام عيني منذ 4 أشهر

في ستين داهية لتدفعوا لتنطوا .. شاهد عيان يفجر مفاجأة عن حادث قطار طنطا .. شاهد

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

Advertisements

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

8 سيارات يطبق عليها قانون المرور الجديد و4 تختفي نهائيا.. تفاصيل

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

تركي آل الشيخ: لن أزور الخطيب.. وأتمنى المساهمة في علاجه بأي شئ.. فيديو

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتفاوض مع نجم منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. حلا شيحة تلتقط سيلفي من هاتفها الخاص

في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة