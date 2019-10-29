مجلس النواب الأمريكي يستعد للتصويت على تحقيق عزل ترامب

أعلن مجلس النواب الأمريكي أنه سيعقد جلسة، يوم الخميس المقبل، للتصويت رسميًا في إطار التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن مسئول بارز قوله إن "جلسة التصويت ستحدد الخطوات المقبلة للتحقيق، وذلك بعدما أبلغت رئيسة المجلس نانسي بيلوسي الديمقراطيين بالخطوة المقبلة.



وقالت بيلوسي في رسالة وجهتها إلى كتلتها البرلمانية "سنقدم هذا الأسبوع إلى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري"، مضيفة أن النص "يضع آلية لكيفية إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الأميركيين" كما "يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه".



ومن المرجح أن يقر المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون القرار نظرا إلى أن 228 نائبا ديمقراطيا في الهيئة المؤلفة من 435 عضوا يؤيدون عزل الرئيس أو إجراء تحقيق يرمي لعزله.