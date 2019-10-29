مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا

عبرت منى شعبان حافظ مدير عام متحف الإسماعيلية عن سعادتها بنجاح العرض الجديد في المتحف،والذي ادي الي زيادة عدد القطع المعروضة،وهو ما لقي إعجابا من الزوار،وهو تقدير لمجهود كل العاملين في المتحف.



وكشفت مدير عام متحف الإسماعيلية في تصريحات لـ"صدي البلد" أن المتحف يضم في حوزته 5840 قطعة من مختلف العصور التاريخية التي مرت علي مصر،وكان منها 800 معروض والباقي في المخزن،وقمنا بإعادة سيناريو العرض وزادت القطع المعروضة الي 2000 قطعة.



وتابعت مدير عام متحف الإسماعيلية: من أبرز عناصر الجذب في المتحف قاعة جنائزية جعلنا سيناريو عرضها مشوقا،وذلك بإضاءة خافتة لتبدو مثل المقبرة تماما،وتلائم الجو العام لفكرة العالم الآخر.



وقالت مدير عام متحف الإسماعيلية: قبل الثورة" ما كناش بنلاحق علي الزيارات وخاصة الأفواج الألمانية"،وبعد الثورة حدث انخفاض كبير في الزوار من كل الجنسيات،وقررنا حينها أن نعمل علي جذب زيارات المصريين وخاصة المدارس وندعوها لزيارة المتحف مجانًا، طبقا لتوجيهات وقرار د.خالد العناني وزير الآثار، بأن تكون زيارات التلاميذ والمدارس مجانا،مما جعل هناك إقبالًا كبيرًا علي المتحف.