Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 04:03 ص
القاعة الجنائزية
القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا
Advertisements
علاء المنياوي
عبرت منى شعبان حافظ مدير عام متحف الإسماعيلية عن سعادتها بنجاح العرض الجديد في المتحف،والذي ادي الي زيادة عدد القطع المعروضة،وهو ما لقي إعجابا من الزوار،وهو تقدير لمجهود كل العاملين في المتحف.

وكشفت مدير عام متحف الإسماعيلية في تصريحات لـ"صدي البلد" أن المتحف يضم في حوزته 5840 قطعة من مختلف العصور التاريخية التي مرت علي مصر،وكان منها 800 معروض والباقي في المخزن،وقمنا بإعادة سيناريو العرض وزادت القطع المعروضة الي 2000 قطعة.

وتابعت مدير عام متحف الإسماعيلية: من أبرز عناصر الجذب في المتحف قاعة جنائزية جعلنا سيناريو عرضها مشوقا،وذلك بإضاءة خافتة لتبدو مثل المقبرة تماما،وتلائم الجو العام لفكرة العالم الآخر.

وقالت مدير عام متحف الإسماعيلية: قبل الثورة" ما كناش بنلاحق علي الزيارات وخاصة الأفواج الألمانية"،وبعد الثورة حدث انخفاض كبير في الزوار من كل الجنسيات،وقررنا حينها أن نعمل علي جذب زيارات المصريين وخاصة المدارس وندعوها لزيارة المتحف مجانًا، طبقا لتوجيهات وقرار د.خالد العناني وزير الآثار، بأن تكون زيارات التلاميذ والمدارس مجانا،مما جعل هناك إقبالًا كبيرًا علي المتحف.
مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا
مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا
مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا
مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا
مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا
مدير متحف الإسماعيلية: القاعة الجنائزية أحد مصادر الجذب لدينا
Advertisements

ترشيحاتنا

علاقة جنسية في الكونجرس.. قصة استقالة النائبة الحسناء بعد ضبطها مع موظف في مكتبها

بـ ميكب صاخب.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا من دبي

الستات استرجلت.. شاهد.. رضوى الشربيني تثير غضب متابعيها.. والجمهور: انتى مصيبة

عضيته فى كتفه.. دنيا سمير تروى آخر خناقة مع زوجها الإعلامى رامى راضون

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

حكم دفن الميت في البحر بدلا من القبر.. تعرف على آراء الفقهاء

Advertisements

وحشتيني يا أمى أنا جايلك .. آخر مكالمة بين ضحية قطار الغربية ووالدته .. أسرة المتوفى: كان مكافح وبياكلها بالحلال

حادث القطار.. أحمد موسى: في أي حتة في العالم الدنيا بتتنفض والوزير يستقيل

8 سيارات يطبق عليها قانون المرور الجديد و4 تختفي نهائيا.. تفاصيل

شعرها يجنن.. شقيقة هنا الزاهد تتألق بالأسود

شاب سعودي قام بفعل فاضح في موسم الرياض.. وتركي آل الشيخ يتخذ الإجراءات ضده | شاهد

بيان عاجل من السكة الحديد عن مصير كمسري قطار الإسكندرية

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

تركي آل الشيخ: لن أزور الخطيب.. وأتمنى المساهمة في علاجه بأي شئ.. فيديو

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

بفرمان من جروس.. أهلي جدة يتفاوض مع نجم منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

بالجلد الأسود.. حلا شيحة تلتقط سيلفي من هاتفها الخاص

في أسبوع واحد.. 5 إطلالات متميزة لـ ياسمين صبري