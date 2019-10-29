وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

كامل الوزير وزير النقل في أثناء مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى:

سأتوجه إلى أسرة محمد عيد واعتذر لهم باسمي وباسم وزارة النقل

100 ألف جنيه إعانةً عاجلة لأسرة المتوفى و20 ألفا لأسرة المصاب

توفير فرص عمل لأي فرد في أسرة المتوفى أو المصاب بالسكة الحديد





انتفضت وزارة النقل برئاسة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعد واقعة حادث قطار طنطا والذي أسفر عن مصرع شخص أسفل عجلات القطار وإصابة آخر، بسبب عدم امتلاكهما ثمن التذكرة.





و قال كامل الوزير وزير النقل، اثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى المذاع في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"إن ما حدث لا نقبله، ونعد دورات تأهيل وتدريب وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد كي يحسنوا التعاون مع المواطنين".





وأضاف كامل الوزير: "سأتوجه إلى منزل المتوفى محمد عيد في شبرا الخيمة واعتذر لهم باسمي وباسم وزارة النقل وسأزور المصاب في مستشفى طنطا".





وتابع كامل الوزير: "رئيس القطار متواجد في النيابة العامة وما تقرره النيابة العامة ننفذه بمنتهي القسوة"، مضيفا: "تم فتح باب القطار بمفتاح ومن المفترض أن يكون متواجدا مع رئيس القطار وسيتم التعرف على هوية من فتح باب القطار ولن نستبق الأحداث ولن نسمح بتكرار ذلك مرة أخرى".





كما رد الفريق كامل الوزير، على المطالبة باستقالته بعد حادث ضحيتي قطار طنطا، قائلًا "لو الناس شايفه إن حل أي مشكلة في كل الوزارات استقالة الوزير يستقيل الوزير".





وتساءل كامل الوزير، ، "هل الوزير هيمسك لكل واحد ورقة يؤكد فيها كيفية التعامل في أي موقف طارئ، ولكن الوزير يعمل على تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وعلاج نفسي للعاملين في هيئة السكك الحديد".





وأوضح كامل الوزير، أنه سيتم صرف تعويضات وإعانة لأسر المتوفى والمصاب، مؤكدًا "رصدنا 100 ألف جنيه إعانةً عاجلة لأسرة المتوفي و20 ألفا لأسرة المصاب".





وأكد كامل الوزير "نعد أسر المتوفي والمصاب بتوفير فرص عمل لأي فرد فيهما في هيئة السكك الحديد".





وأكمل كامل الوزير "لن ندافع عن السكة الحديد وندفع كل التعويضات التي تطلب بالقانون، وهذه الإعانة خارج التعويض الرسمي، نحن نؤمن الركاب ومهتمون بسلامتهم وننظف المحطات ونصلح القطارات ونحاول ان نقدم خدمة متميزة.



