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منوعات

PUBG تطلق تحديثا جديدا يطرد المحتالين

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
أطلقت لعبة PUBG الشهيرة تحديثًا جديد بمناسبة عيد الفزع أو الهالوين، من شانه أن يقوم بطرد أى متحايل من الللاعبين فى حال إستعانته ببعض الإختراقات التى تجعله يتفوق على أقرانه فى اللعبة بصورة غير عادلة.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يقوم التحديث الجديد بفحض كل اللاعبين من أجل الوصول لإستخدام أى منهم لأى تطبيقات أخرى، تسعده فى اختراق اللعبة وجعلها غير متكافئة.

كما وعدت إدارة اللعبة، لاعبيها بأن تحافظ على حماية بيئة اللعب من أى دخيل، وجعل المنافسة متكافئة بين الجميع خاصةً مع طرح مميزات جديدة مثل الطائرات ومدافع الصواريخ.

يذكر أن إدارة PUBG بدأت بتلافى معظم الأخطاء السابقة، مع ظهور لعبة call of duty التى سحبت البساط من أسفلها، وجذبت أنظار الملايين لاحقًا.
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