قبل اتفاق الرياض.. السعودية تعزز قواتها في عدن

أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الثلاثاء، بوصول تعزيزات عسكرية سعودية كبيرة، منذ قليل، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.



ونقلت الوكالة عن مصادر قولها: " سفينة سعودية كبيرة وصلت إلى ميناء كالتكس للحاويات، وعلى متنها العشرات من الجنود والضباط السعوديين، كما نقلت أيضا مدرعات وآليات ومعدات عسكرية".



وتعد القوات الواصلة هي الأولى منذ إعلان التحالف العربي الأحد الماضي، إعادة تموضع قواته في عدن لتكون بقيادة السعودية بدلا عن القوات الإماراتية التي غادرت المدينة وفق تفاهمات مع السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن.



وتواصل السعودية تعزيز قواتها في عدن، قبيل الإعلان رسميا عن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المتضمن ترتيبات عسكرية وأمنية، ستتولى القوات السعودية تنفيذها، حسب المصدر.



وكان عشرات من الجنود السعوديين وصلوا منتصف ليلة الأربعاء الماضي، إلى مطار عدن الدولي، على متن طائرة شحن عسكرية، سبقتهم تعزيزات مماثلة منتصف الشهر الجاري، وصلت إلى ميناء الزيت في مديرية البريقة.