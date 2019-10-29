الدوري الإسباني .. برشلونة يستعيد روبرتو في مواجهة بلد الوليد

شهدت قائمة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عودة اللاعب سيرجي روبرتو، استعدادا لمباراة الفريق أمام ضيفة ريال بلد الوليد اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".



وقرر المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، استبعاد بعض اللاعبين من قائمة الفريق قبل مباراة اليوم، مثل أرثر ميلو وموسى واجو وجونيور فريبو، وذلك بعد انضمامهم لقائمة المصابين التي تضم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.



يذكر أن النجم الفرنسي عثماني ديمبلي، مهاجم النادي الكتالوني، سيغيب أيضا عن هذه المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، للإيقاف.