Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإسباني .. برشلونة يستعيد روبرتو في مواجهة بلد الوليد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:00 ص
سيرجي روبرتو
سيرجي روبرتو
Advertisements
ريهام بكير
شهدت قائمة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، عودة اللاعب سيرجي روبرتو، استعدادا لمباراة الفريق أمام ضيفة ريال بلد الوليد اليوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

وقرر المدير الفني لبرشلونة، ارنستو فالفيردي، استبعاد بعض اللاعبين من قائمة الفريق قبل مباراة اليوم، مثل أرثر ميلو وموسى واجو وجونيور فريبو، وذلك بعد انضمامهم لقائمة المصابين التي تضم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

يذكر أن النجم الفرنسي عثماني ديمبلي، مهاجم النادي الكتالوني، سيغيب أيضا عن هذه المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، معقل برشلونة، للإيقاف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني .. برشلونة يهاجم ريال بيتيس بـ جريزمان

بعد تعافيه من الإصابة.. نجم برشلونة على رأس قائمة فياريال

ترشيحاتنا

معتذرا للصحفيين.. مرتضى منصور: محدش يقدر يمنعكوا من دخول الزمالك

هل يستقيل وزير النقل بعد حادث قطار طنطا؟.. كامل الوزير يجيب

علي جمعة يوصي بالإكثار من الذكر بـ16 كلمة تبقى لك بعد موتك

يوتيوب يحذف أغنية سعد لمجرد الجديدة.. سلام

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

ضحكتك منورة رغم الألم والمرض الخبيث.. تعليق مؤثر من سعد سمير بعد إصابة والدته بالسرطان

Advertisements

تركي آل الشيخ: لن أزور الخطيب.. وأتمنى المساهمة في علاجه بأي شئ.. فيديو

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

تركى آل الشيخ يكشف للمرة الأولى عن أزمته مع محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

أرفض الزج باسمي.. تصريح ناري لـ تركي آل الشيخ عن الإساءة لمحمود الخطيب

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

أهمها رفع قيمة العضوية.. 10 قرارات نارية للأهلي باجتماع الشيخ زايد

تركى آل الشيخ يحسم الجدل حول زيارة النادي الأهلي والخطيب

ضحكتك منورة رغم الألم والمرض الخبيث.. تعليق مؤثر من سعد سمير بعد إصابة والدته بالسرطان

جلسة ثلاثية ممتدة.. مطالبة رئيس الزمالك بالاعتذار للصحفيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها