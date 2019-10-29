استعد.. واتساب يتيح للمستخدمين معاينة ميزة الـ Dark Mode

يعمل تطبيق المراسلات العالمي "واتساب" حاليًا على إنجاز الوضع المظلم "Dark mode" بالتطبيق ليساير بذلك تطبيق الصور انستجرام وتطبيق المحادثات "ماسنجر"، وكذلك هواتف آيفون التي تضن تحديثها الاخير الوضع المظلم.



وتعمل الشركة حاليًا على معاينة الوضع المظلم على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، وذلك بسؤال المستخدمين بعمل معاينة للتطبيق قبل تحويله للوضع المظلم، بحسب ما نشر موقع "mspoweruser".



وتتيح لك أداة المعاينة معاينة الرسائل بالشكل الجديد، في حين لا تزال في مرحلة التطوير، على الرغم من أنها ستحمي عينيك بالتأكيد من التلف ، إلا أن الكثيرين ما زالوا يعتبرون أن التصميم مؤذي للعين.



في حين سيظهر التطبيق باللون الأزرق الغامق أقرب شكل "تويتر" إليك مقارنة بين الوضع المظلم والوضع العادي:

