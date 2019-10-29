بعد واقعة الكمسري.. هاشتاج #شهيد_التذكرة يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل تويتر هاشتاج #شهيد_التذكرة بعد ان اجبر كمسري القطار 934 مكيف الإسكندرية - الأقصر، شابين علي القفز من القطار لعدم امتلاكهما ثمن التذكرة ما أدي الي وفاة احدهما واصاية الاخر .



وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏تذكرة قطر أغلى من حياتك ‎#شهيد_التذكرة ‎



‏دا محمد عيد اللي الكمسري رماه م القطر النهارده عشان ممعوش تمن التذكره ومات

_ وقت الفجر، دي صدقه جاريه ع روحه بما ان مفيش حاجه ف ايدينا نعملهاله متوقفوهاش

‎#شهيد_التذكره



‏انا لله وانا اليه راجعون

ده محمد عيد إلا رمي نفسه من القطر لما رئيس القطار فتح له الباب يا اما الدفع يا اما تنط،انت والتاني من القطر وعلي اثرها توفاه الله اللهم أرحمه وأسكنه فسيح جناتك وصبر أهله وارزقهم الصبر والسلوان البقاء لله وحده

‎#كامل_الوزير

‎#شهيد_التذكرة



‏فإن لم يقتلك القِطارُ حرقًا فـ لتمت قفزًا .😥😥 ‎#شهيد_التذكرة 😥



‏كل يوم ناس بتموت

‎#شهيد_التذكرة





‏شعار المرحله اللى معهوش ميلزموش

‎#شهيد_التذكرة

‎#كامل_الوزير



‏حسبي الله ونعم الوكيل

أغلي تذكرة في العالم (الحياة)

‎#شهيد_التذكرة



‏تواترت قصة ‎#شهيد_التذكرة وزميله الذيْن أمرهم المُحصل بالنزول أثناء سير القطار لأنهما لا يملكان ثمن التذكرة، ومع كثرة ما يقع لأهلنا في ‎#مصر من كوارث إلا أن هذه الحادثة أصابتني بدرجة من القهر أعجزني طيلة اليوم عن التعليق على الموضوع أو الكتابة فيه...وحسبنا الله ونعم الوكيل.



‏جميع اللي ماتوا عيالك الصغار... جميع اللي

عاشوا ملوك القمار 😓

‎#شهيد_التذكرة



‏اللوم علي مين ؟؟

الكمسري المعقد معدوم الرحمه؟؟

ولا الشباب الي وافقوا ينزلوا من القطر وهو ماشي ؟؟

ولا الشهود الي اتفرجوا ومفيش حد فيهم اخد موقف لا منعوا الكمسري ولا منعوا الشباب ولا حد اتطوع يدفع ؟؟

حادثة تتعمل مرجع للسلبية وضياع الضمير ..

ربنا يرحمه ويصبر اهله

‎#شهيد_التذكرة



‏ما هذا الذل والهوان 😔..

‎#شهيد_التذكره

‏من يومين بالظبط اتحكم علي واحد قتل عمد بتحويله لمحكمة الاحداث للنهارده اللي قتل نفس وسبب اعاقة للتاني وكان ذنبهم انهم عايزين يروحو بيوتهم لكن مش معاهم تمن التذكرة فكانت حياتهم هي التمن

لا فعلًا كل يوم الاحداث بتكون اكتر رعب عن اليوم اللي قبله !

‎#محمود_البنا_حقه_فين

‎#شهيد_التذكره



‏‎#شهيد_التذكره مفيش ارخص من كدة



‏عندما تكون تذكرة القطار أغلى من روح المواطن وكرامته إعلم بأن ذلك المواطن عربي ومسلم تحديدًا ..

‎#شهيد_التذكرة



‏اولا دا قتل عمد ثانيا لو كان الكمسرى بروح أمة يعرف انا القطر دا مال عام وان التذكرة دى مجرد رسوم لتشغيل الخدمة مش اكتر ماكنش هيعمل كدة دا لو سواق فى مكروباص ماكنش هايعمل كدة حسبى الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من كل ظالم وقاسى وجاحد ‎#شهيد_التذكرة



‏ولابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم وأسود علي كل ظالم ‎#شهيد_التذكره





