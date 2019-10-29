يحدث اليوم.. انطلاق القمة الاقتصادية العربية الأوروبية ومنتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

يشهد اليوم الثلاثاء ، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:





- تشهد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، احتفال قطاع شؤون الإنتاج الثقافي بنصر أكتوبر المجيد، وذلك على مسرح الميدان في ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





- يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال الدورة الرابعة للقمة الاقتصادية العربية الأوروبية التي تستضيفها أثينا.





- تعقد بمقر جامعة الدول العربية اجتماعات لجان البرلمان العربي، تمهيدا لعرض ما سيصدر عنها من مشاريع قرارات على جلسته العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بعد غد الخميس.





- يفتتح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة الكويتي.





- يلتقي جير بيدرسن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، بوزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا لبحث التطورات على الساحة السورية.





- تنطلق أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار 2019"، الذي ينظمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي في دورته الثالثة.



