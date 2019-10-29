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أخبار العالم

شاهد.. لحظة تعذيب جيش أردوغان لـ السوريين بـ مؤخرة الأسلحة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:22 ص
لحظة تعذيب جيش اردوغان
لحظة تعذيب جيش اردوغان للمواطنين السوريين
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رامى المهدي
نشر رواد موقع التواصل الاجتماعي، والمنصات التركية المعارضة، فيديو، يوثق جرائم أردوغان ضد المواطنين السوريين شمال شرق سوريا .

وظهر في الفيديو، عملية تعذيب وانتهاكات وترويع المواطنين السوريين من قبل أفراد جيش أردوغان وذلك رغم إدانات دولية وعربية رافضة للعدوان التركي على سوريا.

كما رصد الفيديو، صورة شاب لم يتجاوز الـ 21 من عمرة وهو يتوسل الى افراد الجيش بأن يكفوا عنه بالضرب والتعذيب، وسط صراخ وعاويل من شدة الضرب والألم.

وبعد مرور دقائق معدودة أقدم أفراد جيش اردوغان على انتهاك المواطنين وضربهم بـ دبشك السلاح، وذلك الأمر يكشف ما تقوم به القوات التركية من جرائم مستمرة ضد السوريين.
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