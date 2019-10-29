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منوعات

إنستجرام يحجب أهم مميزاته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:22 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
إذا كنت ممن يقومون بتصفح تطبيق الصور والفيديوهات Instagram دون تسجيل الدخول لمعرفة ما تشاركه علاماتك التجارية المفضلة أو المشاهير أو أصدقائك ممن يتركون صفحاتهم عامة، فإليك نباء غير سار بالمرة.

يقوم "انستجرام" الآن بإغلاق نظامه الأساسي عن طريق منع المستخدمين الخارجين من الوصول غير المحدود إلى الملفات الشخصية العامة، وفقًا لما نشره موقع "The Next Web".

ونتيجةً لما سبق، سيُطلب منك الآن إما الاشتراك أو تسجيل الدخول بعد مشاهدة عدد قليل من الصور والمنشورات عبر الويب على الهواتف المحمولة أو سطح المكتب.

وأوضحت الشركة:" هذا سيساعد الناس على رؤية الصور على Instagram ومن ثم فهم كيفية الحصول على أفضل تجربة Instagram من خلال المشاركة في التطبيق ، والتواصل والتفاعل مع الأشخاص والأشياء التي يحبونها".

وعلى الرغم من أنه من المنطقي بالتأكيد أن الشركة تريد الاحتفاظ بمحتواها في مأمن، إلا أن هذه الخطوة تساعد أيضًا في دفع المزيد من الأشخاص إلى الاشتراك في التطبيق، في حال عدم اشتراكهم بالفعل.
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