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منوعات

مفاجأة.. الأسبرين يعالج الاكتئاب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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كريم جمال
عند شعورك بألم ما فى جسمك تتناول أحد المسكنات أو الأسبرين، من أجل السيطرة على الألم الذى يؤرق راحتك.

وهناك دراسة جديدة توصلت إلا أن الأسبرين لا يستخدم فى ذلك فقط، بل تبين أنه يعالج الإكتئاب ويسيطر عليه تمامًا، بنسبة فعالية تتجاوز الـ 80%.

وبعد الإنتهاء من 26 دراسة أجريت على 1600 شخص كانوا يتناولون يوميًا أقراص بها أوميجا 3 ومضادات للالتهابات أو مضادات حيوية، تبين تصديها بشكل فعال تمامًا لمواجهة الإكتئاب.

وقال البروفيسور إد بولمور، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة كامبريدج ، إن تلك النتائج ستشجع الكثيرون حول العالم لإعادة النظر من جديد فى إستخدام الأسبرين للأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب، بدلًا من المضادات التقليدية.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين يتناولون أقراص أوميجا 3، الأسبرين والإيبوبروفين، هم أصحاب أفضل النتائج.
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