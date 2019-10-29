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حوادث

بسبب نوبة صرع وخلافات زوجية.. أم تقتل طفلتها فى القليوبية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:58 ص
المتهمة عقب ضبطها
المتهمة عقب ضبطها
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إبراهيم الهوارى
أمرت نيابة مركز بنها، بالتحفظ على جثة طفلة قامت والدتها بذبحها بالسكين بقرية سندنهور بمركز بنها، وندب الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأم مريضة نفسية وذبحت طفلتها البالغة من العمر عامين بسلاح أبيض "سكين" في رقبتها، حيث كانت المتهمة تحت تأثير نوبة نفسية وعصبية جعلتها تقدم على قتل ابنتها.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الواقعة حدثت أثناء تواجدهما داخل منزل أسرة المتهمة بسبب وجود خلافات مع زوجها منذ عام وتركها منزل الزوجية بعد إصابتها بالمرض النفسي عقب ولادتها المجني عليها.

وكان اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم، رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول جثة الطفلة "سما. ع"، البالغة من العمر عامين، متوفاة إثر جرح ذبحي بالرقبة.

وبالفحص تبين أن والدة الطفلة تدعى "سنية"، 26 عاما، متزوجة من قرية كفر فرسيس، وأنها كانت لدى أهلها وقت الجريمة لوجود خلافات وترك منزل الزوجية والإقامة في منزل أسرة الأم بقرية سندنهور منذ عام.

وكشفت التحريات الأولية أن والد المتهمة خرج لعمله منذ الصباح ووالدتها وشقيقها للعمل بالأرض الزراعية بذات القرية وتركوا المتهمة والضحية بالمنزل، وأن الأم أصيبت بمرض نفسي وعصبي عقب ولادة الطفلة وأنها أثناء خلو المنزل ارتكبت الواقعة لمرورها بنوبة عصبية ونفسية.

وبسؤال والدة المتهمة، أكدت أن والد الطفلة رفض عودة المتهمة لمنزل الزوجية منذ عام، وأنها تقيم طرفهم منذ ذلك الحين، وارتكبت الواقعة لمرورها تحت تأثير المرض النفسي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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