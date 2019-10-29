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رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لـ تركي آل شيخ عن الإساءة للخطيب.. مفاجأة مرتضى منصور لرئيس الأهلي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:02 ص
مرتضى منصور - محمود
مرتضى منصور - محمود الخطيب - تركي ال شيخ
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ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

أرفض الزج باسمي.. تصريح ناري لـ تركي آل الشيخ عن الإساءة لمحمود الخطيب
رفض تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الزج بإسمه من أجل الإساءة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك
أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه يريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، متمنيا الشفاء له في رحلة علاجه".

برعاية وزير الرياضة.. جلسة صلح بين نقيب الصحفيين ورئيس الزمالك
تدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في الأزمة التي نشبت منذ يومين، بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، ونقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان ، لحلها وإنهائها.

معتذرا للصحفيين.. مرتضى منصور: محدش يقدر يمنعكوا من دخول الزمالك
وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الاعتذار للصحفي محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بعد الخلاف الذي نشب معه الساعات الماضية، قائلا: هناك رسائل وصلتني استفزتني تجاهه، ولكن اقوله له "متزعلش انت مثل أحمد وأمير أبنائي".

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب
كشف ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن مفاجاة يجهز لها، مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تجاه محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي لإنهاء أي أزمات.

قفشة: لا أنتمي لنادي الزمالك والأهلي حلم واتحقق
أكد محمد مجدي " قفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه كان يأمل منذ طفولته بالتواجد داخل النادي الأهلي معلقا :" أعشق الأهلي منذ وجودي في منتخب الشباب".

محمد هاني يكشف كواليس جديدة داخل النادي الأهلي.. فيديو
أكد محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،على أن جاريدوا، المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، من المدربين المميزين في التدريبات وأيضا في إدارته للمباريات.
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