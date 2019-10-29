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منوعات

Apple تطرح أول إعلان رسمى لـ AirPods Pro.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 07:46 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت قناة شركة Apple الأمريكية على منصة يوتيوب، أول إعلان دعائى رسمى لسماعاتها الاسلكية الجديدة AirPods Pro، فى مقطع فيديو مدته دقيقة فقط.

وحقق الفيديو مشاهدات تاجوزت 3 ملايين مشاهدة فى أقل من 8 ساعات فقط، ويبلغ سعر سماعة AirPods Pro حوالى 250 دولار أمريكى مايعادل 4100 حنيه مصرى، وهو رقم مرتفع قياسًا بسماعات منافسة، وحتى الجيل السابق من السماعة كان أرخص من ذلك بكثير.

جاءت AirPods Pro بتصميم مختلف تمامًا عن النسختين السابقتين منها، حيث جاء الغطاء الخاص بها مستطيلًا على عكس السابق، كما أنها مجهزة للعمل ضد الضوضاء ومقاومة الماء، على عكس الحالية.

ومن المنتظر أن يتم طرح السماعات بالأسواق فى غضون ساعات.

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