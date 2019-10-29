Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باكستان تجدد دعمها الثابت والصادق لعملية السلام والمصالحة الأفغانية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:18 ص
رئيس الوزراء الباكستاني
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان،
Advertisements
أ ش أ
التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بالمبعوث الأمريكي للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة إسلام أباد، حيث جدد دعم إسلام أباد الثابت والصادق لعملية السلام والمصالحة الأفغانية.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء أن رئيس الوزراء أكد خلال لقائه مع خليل زاد ضرورة التغلب على الصعوبات في هذا الصدد حتى يمكن التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع الأفغاني في أقرب وقت ممكن.

وأضافت القناة أنه خلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء الباكستاني أيضا أهمية اتخاذ جميع الأطراف لخطوات عملية للتصدي للعنف في أفغانستان، مؤكدا أن بلاده ستواصل القيام بدورها كصديق مخلص وصادق لإحلال السلام في أفغانستان.

وأشار خان إلى أن تحقيق السلام والأمن المستدامين في أفغانستان والمنطقة يخدم مصلحة باكستان.

وكان خليل زاد قد التقى أمس الأول الأحد الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله حيث ناقش المسئولان محادثات السلام.

وقال بيان صادر عن مكتب عبد الله إن الجانبين أعلنا أن السلام يمثل أولوية للشعب والحكومة في أفغانستان كما أكدا أهمية تحقيق السلام الدائم والحد من العنف ووقف إطلاق النار وإجراء محادثات بين الأفغان.
Advertisements

ترشيحاتنا

بلغت أكثر من ربع مليون دولار.. عازف منحوس ينسى ألة كمان عمرها 310 أعوام في قطار

دعاء تيسير الزواج .. أدعية يستحب للشاب والفتاة ترديدها .. تعرف عليها

بعد عامين.. فتاة تصدم بعودة خطيبها المتوفي

شاهد.. لحظة تعذيب جيش أردوغان لـ السوريين بـ مؤخرة الأسلحة

إنقاذ في 70 ساعة.. لحظة خروج الطفل الهندي سوجيت حيا من البئر.. فيديو

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

Advertisements

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها