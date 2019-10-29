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رياضة

تعليق مفاجأة .. ليونيل ميسي: رونالدو أفضل لاعب بكل المعايير

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:07 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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ريهام بكير
كشف ، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، نجم برشلونة ، عن أفضل مهاجم أثار إعجابه ، بعدما واجه عددا كبيرا من أفضل المهاجمين في العالم.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن ميسي، قوله إن "رونالدو البرازيلي كان ظاهرة فعلا"، حيث اختاره قائد برشلونة الحالي كأفضل لاعب رأته عيناه.

وأضاف صاحب الـ32 عاما في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز : "من بين جميع المهاجمين الذين رأيتهم في حياتي كان هو الأفضل. إنه لاعب مثير للإعجاب بكل المعايير".

ويملك النجم البرازيلي ولاعب ريال مدريد السابق تاريخا كبيرا على مستوى الأندية والمنتخبات، إذ شارك في أكثر من 500 مباراة مع فرق مختلفة محرزا 352 هدفا، فيما توج بالدوري الإسباني والبرازيلي وكذلك دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الكؤوس المحلية في إسبانيا وإيطاليا وهولندا والبرازيل.

أما على المستوى الدولي، فقد شكل رونالدو علامة فارقة بفوزه بكأس العالم مرتين مع منتخب البرازيل عامي 1994 و2002، وكوبا أميركا عامي 1997 و1999، ناهيك عن كأس القارات عام 1997.
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