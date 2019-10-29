فريق واما يحتفل بطرح ألبوم الصيف ابتدى.. اليوم

يحتفل فريق واما، بطرح الألبوم الجديد "الصيف ابتدي"، اليوم الثلاثاء، فى برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله في حلقة خاصة ولمدة ساعتين، عبر إذاعة "نجوم "إف.إم"، وأيضا قناة "نجوم FMTV "



ويتحدث الفريق الغنائى الذى يضم أحمد فهمي، ونادر حمدى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، عن كواليس تحضيرهم للألبوم الجديد، وعودتهم مرة أخرى للمنافسة بعد غياب عدة سنوات.



وكان فريق واما، طُرح له كليب "شمس بحر" عبر قناة "نجوم ريكوردز" على يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز وتم تصويرها فى مدينة إبيزا الأسبانية.



يذكر أن برنامج "أجمد 7 "، يذاع من الأحد للخميس، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، ويتخصص البرنامج فى ترتيب الأغنيات الحديثة بناء علي تصويت ومشاركة مستمعى الإذاعة وتحديد واختيار الأغنية الأفضل.