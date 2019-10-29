Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فريق واما يحتفل بطرح ألبوم الصيف ابتدى.. اليوم

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
فريق واما
فريق واما
Advertisements
آيه عاطف
يحتفل فريق واما، بطرح الألبوم الجديد "الصيف ابتدي"، اليوم الثلاثاء، فى برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، مع المذيعة جيهان عبد الله في حلقة خاصة ولمدة ساعتين، عبر إذاعة "نجوم "إف.إم"، وأيضا قناة "نجوم FMTV "

ويتحدث الفريق الغنائى الذى يضم أحمد فهمي، ونادر حمدى، ومحمد نور، وأحمد الشامى، عن كواليس تحضيرهم للألبوم الجديد، وعودتهم مرة أخرى للمنافسة بعد غياب عدة سنوات.

وكان فريق واما، طُرح له كليب "شمس بحر" عبر قناة "نجوم ريكوردز" على يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي، وإخراج جون بيريز وتم تصويرها فى مدينة إبيزا الأسبانية.

يذكر أن برنامج "أجمد 7 "، يذاع من الأحد للخميس، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله، ويتخصص البرنامج فى ترتيب الأغنيات الحديثة بناء علي تصويت ومشاركة مستمعى الإذاعة وتحديد واختيار الأغنية الأفضل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامى صبرى ضيف جيهان عبد الله فى "أجمد 7" على "نجوم إف.إم"

الشامي يهنئ أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما

نجوم ريكورد تتطرح كليب شمس بحر لـ فريق واما

فريق واما يكشف عن مفاجأة جديدة لـ الجمهور

بعد أيام من طرحه.. كليب شمس بحر لفريق واما يتخطى مليون مشاهدة

ترشيحاتنا

ملحن لبناني يشبه إليسا بـ صاحب عهد الإرهاب في فرنسا

مواجهات أوروبية نارية.. موعد مباريات اليوم الثلاثاء 29-10-2019 والقنوات الناقلة

بعد عامين.. فتاة تصدم بعودة خطيبها المتوفي

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

بجيب قصير.. هيفاء وهبي تسوق دراجتها الخاصة

لماذا سمي شهر ربيع الأول بهذا الاسم؟

Advertisements

علي جمعة يحذر من خطأ يقع فيه الكثيرون بتشغيل إذاعة القرآن الكريم ليلا

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

لمن لم يستطع النوم ..رسول الله يوصي بترديد 22 كلمة تخلصك من الأرق فورا

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

وزارة النقل تنتفض بعد وفاة شاب وإصابة آخر تحت عجلات قطار طنطا.. كامل الوزير: حادث فردي ولن نسمح بتكراره.. دورات تأهيل وعلاج نفسي لكل العاملين في هيئة السكك الحديد.. و120 ألف جنيه إعانة عاجلة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

تعليق مؤثر من شيرين رضا عن شهيد التذكرة.. ومتابعوها: حق علبتين سجاير كانوا أنقذوهم

عورة المرأة أمام المحارم وجلوس الأم بملابس قصيرة أمام أولادها

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

علاج سحر التفريق بين الزوجين بـ23 آية قرآنية لو كان دخول الجن بينهما بالحسد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 أعراض لـ دوالي الساقين

صورة جديدة تجمع أحمد فهمي بـ هنا الزاهد وشقيقاتها من منزلها

جمال رباني.. شاهد أحدث ظهور لـ هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها