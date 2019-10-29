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مرأة

أطباء يؤيدون إجراء جراحة للتخلص من الوزن الزائد لدى الأطفال البدناء

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:47 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أصبحت الجراحة أمرا معتادا من أجل التخلص من الوزن الزائد بين البالغين الذين يعانون من السمنة المفرطة، لكن دعا أطباء الأطفال للجوء لهذا الخيار فيما يتعلق بالأطفال والمراهقين الذين يعانون من هذه المشكلة.


وتوصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بضرورة التفكير في اللجوء للتدخل الجراحي كعلاج آمن بالنسبة للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة، وضرورة أن يقوم التأمين الصحي بتغطية نفقات إجرائها.

وجاءت التوصية في البيان الأول الذي أصدرته الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بشأن العلاج الجراحي للأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة الذي نشر في العدد الأخير لمجلة "بيدياتريكس" الطبية.
يذكر أن تقريرا حديثا ، كان قد حذر من أن عدد الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة سيسجل 250 مليونا بحلول عام 2030 مما يهدد الصحة العامة للأطفال وقطاعات كبيرة من البشر في السنوات التالية.
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