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منوعات

ابتكار ينقذ البيئة.. ورقة صناعية تنتج غازا طبيعيا بديلا لـ البترول

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:49 ص
استخراج الغاز الطبيعي
استخراج الغاز الطبيعي
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أ ش أ
طور علماء في جامعة "كامبريدج" في بريطانيا ورقة اصطناعية لإنتاج غاز مشابه لذلك المنتج من الوقود الأحفوري عن طريق ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون والماء، لاستخدامه للحصول على وقود سائل مستدام كبديل للنفط.

وتعد هذه الأداة تطورا جديدا في مجال الوقود الشمسي بعد أن أعلن الباحثون في جامعة كامبريدج قدرتهم على إنتاج الغاز بشكل مستدام وبسيط، فبدلا من استخدام الوقود الأحفوري تستخدم الورقة الاصطناعية ضوء الشمس كمصدر للطاقة، ولكنها تعمل حتى في الأيام الماطرة والغائمة بكفاءة.

وعكس الطرق المستخدمة لإنتاج الغاز، فإن الورقة لا تنفث أكسيد الكربون في الجو، وكلّ ذلك وثقته الورقة البحثيّة المنشورة في نيتشر ماتيريالز.

وقال البروفيسور إروين رايسنر، من قسم الكيمياء في جامعة كامبريدج، والذي عمل سنوات في سبيل تحقيق هذا التطور: "ربما لم تسمع بالغاز الاصطناعي من قبل، لكنك تستخدم يوميا منتجات مصنعة بوساطته، وستشكل القدرة على إنتاجه بشكل مستدام خطوة كبيرة في التخلص من دورة حياة الكربون العالميّة للوصول إلى صناعة وقود مستدامة".

واستوحى رايسنر وزملاؤه الأداة من عملية التركيب الضوئي، وهي العملية التي تولد بواسطتها النباتات الطاقة من ضوء الشمس لتحول ثاني أكسيد الكربون إلى طعام.

وعلى الرغم من وجود تطورات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إلا أن رايسنر يشدد على أن تطوير البترول الاصطناعي مهم جدًا، فالكهرباء لا تغطي سوى 25% من الطلب العالمي على الطاقة، وقال إن هناك طلبا كبيرا على السوائل البترولية لتشغيل مركبات النقل الكبيرة، والشحن والطيران بشكل مستدام.
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