عروس بيروت 41 تتصدر مؤشر البحث جوجل في السعودية

ويتساءل كثيرون: "ما الأسباب وراء هذا النجاح الكبير؟".





تصدر مسلسل "عروس بيروت" الحلقة 41 مؤشر البحث "جوجل" في المملكة العربية السعودية، بآلاف من عمليات البحث عن العمل الدرامي الذي حقق نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة.وتمكن مسلسل "عروس بيروت" من تحقيق نجاح كبير ونسبة مشاهدة عالية في أكثر من دولة عربية، بل أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وتصدر تريند مؤشر البحث جوجل أكثر من مرة، سواء في مصر أو السعودية.ظافر العابدين.. أصبح النجم التونسي ظافر العابدين يحظى بجماهيرية كبيرة في السنوات الأخيرة كما نجح في إثبات نفسه بالأدوار الرومانسية، خصوصًا بمسلسلي "ليالي أوجيني" و"حلاوة الدنيا"، لذلك تحمس الجمهور لمشاهدة عمل رومانسي من بطولته.الرومانسية.. أصبح المشاهد العربي يفتقد الأعمال الدرامية الرومانسية خصوصًا مع تركيز صناع الدراما على الأعمال الأكشن والجريمة في السنوات الأخيرة وبمجرد عرض مسلسل رومانسي بدأ الجمهور يقبل عليه.بعيدًا عن شهر رمضان.. عرض مسلسل "عروس بيروت" بعيدًا عن شهر رمضان أعطاه فرصة كبيرة للحصول على نسبة مشاهدة عالية، فالمسلسل ابتعد عن موسم الزخم الدرامي.يناسب كل الأعمار.. رغم أن مسلسل "عروس بيروت" تدور أحداثه في إطار رومانسي، إلا أنه لا يحتوي على أي مشاهد خارجة وخرج بشكل يناسب العائلة.تركيزه على المشاكل الأسرية.. مسلسل "عروس بيروت" يتحدث عن تدخل الأهل وتحكماتهم في حياة أبنائهم بعد الزواج، وهذه النوعية من المشاكل العائلية تجذب الجمهور وتدفعهم لانتظار كل حلقة بفارغ الصبر.