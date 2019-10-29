أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29 - 10 -2019..فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح " المُذاع على فضائية " dmc "يقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار اليوم، الثلاثاء عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.



وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العملات الأجنبية، على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29 - 10 -2019 بيع 16.20 جنيه، وشراء 16.10 جنيه.



سعر اليورو



سجل سعر اليورو، اليوم، الثلاثاء 29- 10 -2019 بيع 18.08 جنيه، وشراء 17.90 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الثلاثاء 29-10 -2019 بيع 20.97 جنيه، وشراء 20.73 جنيه.



سعر الدينار الكويتي



سجل سعر الدينار الكويتي، اليوم، الثلاثاء 29- 10 -2019 بيع 53.38 جنيه، للشراء 52.79 جنيه.



سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي، اليوم،الثلاثاء 29- 10 -2019 بيع 4.31 جنيه، وشراء 4.28 جنيه.