لـ استمرار أحفاد الشمس في الحكم.. 81% من اليابانيين يؤيدون تولى سيدة العرش

كشف استطلاع حديث للرأي عن أن نسبة 81.9 في المئة من اليابانيين يؤيدون تولى سيدة عرش البلاد ، بينما عارضت الفكرة نسبة 13.5 في المئة.



وجاء هذا الاستطلاع في ظل وجود مخاوف بشأن استقرار ولاية العرش الإمبراطوري، حيث أن قانون العائلة الإمبراطوري ينص على تولى الذكور فقط للعرش.



وفي أعقاب تنصيب الإمبراطور ناروهيتو ،59 عاما، الأسبوع الماضي يوجد ثلاثة أفراد في العائلة في تسلسل ولاية العرش وهم الشقيق الأصغر للإمبراطور، الأمير فوميهيتو ،53 عاما، ونجل ولى العهد الأمير خيساهيتو ،13 عاما والأمير هيتاشى ،83 عاما، عم الإمبراطور.



يذكر أن الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو لديهما ابنه هي الأميرة ايكو ،17 عاما، وهناك ثلاث نساء أخريات في العائلة الإمبراطورية ولكن قانون العائلة ينص على تخلى النساء عن وضعهن الإمبراطوري بعد الزواج من أي فرد من عامة الشعب.