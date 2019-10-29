في سابقة من نوعها.. تعيين أول سيدة للتحكيم في المنازعات التجارية بـ السعودية

في سابقة من نوعها، قررت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، تعيين المحامية رباب أحمد المعبي، محكما معتمدا لفض نزاع تجاري بين شركتين في مدينة جدة السعودية.



ووفقًا لصحيفة "عكاظ" السعودية، أعربت رباب المعبي، عن اعتزازها باختيارها في هيئة تحكيم قضائية معتبرة شرعا، مؤكدة أنها انضمت إلى قائمة محكمي المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات التجارية والمدنية كأول سعودية.



واقترحت "رباب" إنشاء مزيد من مراكز التحكيم للاستفادة من خبرات وقدرات السعوديات في مجال التحكيم والوساطة بالتعاون مع وزارة التجارة والغرف التجارية.



جدير بالذكر، أن رباب المعبي حصلت على ماجستير القانون التجاري، وهي سفيرة النوايا الحسنة والعلاقات الدبلوماسية لبعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية منذ 2014.