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منوعات

معها كوكايين لـ20 ألف جرعة.. اعتقال راكبة بمطار لشبونة البرتغالي

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 08:54 ص
اعتقال سيدة
اعتقال سيدة
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أ ش أ
ألقت الشرطة البرتغالية القبض على امرأة في مطار لشبونة وبحوزتها كمية كبيرة من الكوكايين تكفي لعمل 20 ألفا و 500 جرعة فردية على الأقل.

وقالت الشرطة في بيان، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، إنه تم اعتقال المرأة (24 عاما) بتهمة الاتجار في المخدرات، وذلك بعد تحريات واسعة جرت بالتعاون مع الوحدة الوطنية لمكافحة تجارة المخدرات ، إثر ورود معلومات مؤكدة بأن المتهمة ستهبط في مطار لشبونة قادمة من بلد بأمريكا الجنوبية حاملة معها كمية كبيرة من الكوكايين في حقائب سفر.
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