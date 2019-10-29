شاهد.. قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على حراس المسجد الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، على حراس المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحام مصلى باب الرحمة داخل المسجد.



واقتحمت قوات الاحتلال مصلى باب الرحمة، وخلال ذلك اعتقلت حارس الأقصى ايهاب أبو غزالة، وخلال اقتياده لمركز الشرطة، اعتدت على الحراس المتواجدين بالدفع والضرب.



وأضاف الشهود أن القوات اعتدت على الحارس أبو غزالة بالدفع خلال اعتقاله واقتياده للتحقيق.















