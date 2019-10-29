درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29- 10 - 2019 بالمحافظات..فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الثلاثاء 29- 10- 2019؛ حيث يسود طقس بارد على السواحل الشمالية، وستشهد البلاد تساقط أمطار.



واستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "القناة الأولى"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم اللثلاثاء، الموافق 29-10- 2019 بالقاهرة والمحافظات.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:





بيان درجات الحرارة اليوم



القاهرة 27

مرسى مطروح 25

الإسكندرية 26

دمياط 25

بورسعيد 27

العريش 24

رفح 24

الإسماعيلية 27

السويس 27

وادى النطرون 25

المنصورة 25

طنطا 26

سانت كاترين 22

الغردقة 29

شرم الشيخ 31

الفيوم 27

المنيا 28

أسيوط 29

سوهاج 29

قنا 30

الأقصر 30

الوادى الجديد 30

أسوان 31

حلايب 28

شلاتين 31

أبو رماد 30

رأس حدربة 28



