مصرع إسرائيلي وفقدان 31 آخرين في برية شرق مدينة بيت لحم .. تفاصيل

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل شاب اسرائيلي سقط في برية شرق مدينة بيت لحم وفقدان 31 أخرين.



وقالت الشرطة بحسب القناة الـ13 الاسرائيلية إن وحدة الانقاذ والدفاع المدني الاسرائيلي برفقة مروحيات، تحاول تحديد مكان 31 إسرائيليا فقدت آثارهم في برية بيت لحم، بينما عثر على جثة اسرائيلي في احد الاودية المتعرجة.



وأكدت القناة ان الشاب الاسرائيلي قتل نتيجة سقوطه عن ارتفاع 33 مترا في البرية، بينما فقدت اثار مجموعته التي خرج معها في الصباح.