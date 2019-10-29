مقتل عامل بسبب هجوم نمر سومطري بإحدى غابات إندونيسيا

توفى عامل في قطاع الغابات في إندونيسيا متأثرا بجروحه إثر تعرضه لهجوم نمر في منطقة زراعات تابعة لشركته في إحدى القرى بإقليم رياو.



وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) على موقعها الإلكتروني أن النمر انقض فجأة على الضحية (19 عاما) من الخلف أثناء عمله هو وأربعة من زملائه في قرية تانجونج سيمبانج بمدينة إندراجيري هيلير بالمقاطعة، ونهش النمر رقبة العامل ثم سحبه إلى داخل الأدغال.



وتمكن رفاقه من إبعاد الحيوان بعيدا تاركا الضحية مصابا بجروح خطيرة، ولكنه توفى متأثرا بإصابته.



وذكر رئيس هيئة الحفاظ على الموارد الطبيعية في رياو أن الهيئة قررت تخصيص فريق خاص في القرية لتعليم السكان والعمال كيفية التعامل في تلك الحالات.



وأشار رئيس الهيئة إلى وفاة عامل آخر في ظروف مشابهة في نفس القرية في مايو الماضي، قائلا إن المنطقة التي وقعت فيها هذه الحوادث هي من بين آخر موائل النمور المتبقية في مقاطعة رياو بجزيرة سومطرة.



وتتعرض أعداد النمر السومطري للتهديد نتيجة لإزالة الغابات والصيد الجائر، وتندرج هذه الأنواع ضمن الأنواع المهددة بالانقراض على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة منذ عام 2008 ويقدر عددها بأقل من 400 نمر في البرية.