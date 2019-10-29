عقب وصوله إلى السعودية.. رئيس الوزراء الهندي يغرد بالعربية.. ماذا قال؟

كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تغريدة باللغة العربية على حسابه بموقع "تويتر"، عقب وصوله إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار".



وقال مودي، في تغريدته: "وصلت إلى المملكة العربية السعودية في مستهل زيارة هامة تهدف إلى تعزيز العلاقات مع دولة صديقة نعتز بها كثيرا.



وأضاف أنه سينخرط "في برامج حافلة خلال الزيارة.



ووصل رئيس الوزراء الهندي والوفد المرافق له، إلى المملكة السعودية، مساء أمس الاثنين، لحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار"، الذي يقام في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري.



ويشارك في المنتدى الاقتصادي ما يقرب من 300 من الشخصيات العالمية، وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من 30 دولة.







