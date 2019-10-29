النتيجة مفاجأة .. ضعي إصبع الإبهام بين حاجبيك لمدة نصف دقيقة

حيل غريبة يمكنها أن تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية المزعج فى دقائق محدودة وبدون أدوية إليك أبرز تلك الطرق يقدمها موقع برايت سايد جربيها بنفسك.



- يمكنك اللجوء إلى دهن منطقة الأنف بزيت الزيتون فهو يساعد فى القضاء على الالتهابات نهائيا.



- يمكنك وضع إصبع الإبهام بين الحاجبين وإبقائه لمدة نصف دقيقة وتكرار الحركة خمس مرات على الأقل، هذه الحركة سوف تخفف ألم الرأس الناتج عن التهاب الجيوب.



- بالقرب من الوسادة عند النوم توضع شريحة من البصل لتحسين التنفس، والحصول على نوم عميق.



-يمكنك وضع الماء المالح فى ماء ساخن واستنشاق البخار لما له من مفعول السحر لتقليل الاحتقان.



- عليك ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لأن التمرين يحسن تدفق الدم ويقلل التهاب الجيوب الأنفية.