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مرأة

النتيجة مفاجأة .. ضعي إصبع الإبهام بين حاجبيك لمدة نصف دقيقة

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:43 ص
النتيجة مفاجأة
النتيجة مفاجأة
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لمياء الياسين
حيل غريبة يمكنها أن تخلصك من التهاب الجيوب الأنفية المزعج فى دقائق محدودة وبدون أدوية إليك أبرز تلك الطرق يقدمها موقع برايت سايد جربيها بنفسك.

- يمكنك اللجوء إلى دهن منطقة الأنف بزيت الزيتون فهو يساعد فى القضاء على الالتهابات نهائيا. 

- يمكنك وضع إصبع الإبهام بين الحاجبين وإبقائه لمدة نصف دقيقة وتكرار الحركة خمس مرات على الأقل، هذه الحركة سوف تخفف ألم الرأس الناتج عن التهاب الجيوب.

- بالقرب من الوسادة عند النوم توضع شريحة من البصل لتحسين التنفس، والحصول على نوم عميق.

-يمكنك وضع الماء المالح فى ماء ساخن واستنشاق البخار لما له من مفعول السحر لتقليل الاحتقان. 

- عليك ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا لأن التمرين يحسن تدفق الدم ويقلل التهاب الجيوب الأنفية.
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النتيجة مفاجأة .. ضعي إصبع الإبهام بين حاجبيك لمدة نصف دقيقة

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