احذر.. فاكهة شتوية تسبب كوارث صحية.. أبرزها السمنة

يعد البرتقال من الفاكهة الشتوية التي لا غنى عنها في كل منزل، لاحتوائه على العديد من الفوائد الغذائية للكبار والصغار، ولكن عند تناول أكثر من ثمرة في اليوم من البرتقال، فيؤدي لأضرار صحية، وفقًا لموقع “livescience”، ومنها:



- تناول الكثير من فاكهة البرتقال يسبب آثارا جانبية في المعدة، ويؤثر بالسلب على صحة الأمعاء، كما أنه يحتوي على الألياف فيؤدي إلى تقلصات في البطن وتكون النتيجة هي الإسهال.



- وبالرغم من فوائده العديدة إلا أنه يؤدي لزيادة في الوزن، ويعرضك للسمنة المفرطة.



- يؤدي تناول البرتقال بكثرة إلى التشنجات والصداع والأرق والقيء والغثيان.



- تحتوي ثمرة البرتقال على البوتاسيوم والذي يسبب ارتفاعًا في ضغط الدم.

