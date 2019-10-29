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هند النعساني: الاقتصاد المصري يحقق وتيرة نمو سريعة في المنطقة.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:49 ص
هند النعسانى
هند النعسانى
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن صندوق النقد الدولي أصدر تقريرًا عن الاقتصاد المصري بالأمس، وأكد من خلاله عدة نقاط، أهمها أن الاقتصاد المصري حقق وتيرة نمو أسرع وأصبح من أعلى المعدلات على مستوى المنطقة.

وأضافت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه تم خفض العجز في الحساب الجاري والمالية العامة وزيادة الاحتياطي الدولي، وتراجع معدلات الدين العام والتضخم والبطالة.

وأشارت هند النعساني إلى أن التقرير ضرب المثل بمصر لمواصلتها تسجيل معدلات قوية، وتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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