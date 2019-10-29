رد فعل أحمد سعد بعد انفصال شقيقه عمرو سعد عن زوجته

فاجأ الفنان أحمد سعد متابعيه بنشره صورة لشقيقه عمرو سعد، عبر خاصية الـ"ستوري"، بعد ساعات من إعلان زوجته شيماء فوزي انفصالهما بشكل مفاجئ، بعد أكثر من 11 عامًا من الزواج.



واعتبر كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أحمد سعد يدعم بطريقة غير مباشرة شقيقه النجم عمرو سعد، بعد الانفصال.



ونشر الفنان عمرو سعد أمس أيضًا مجموعة من الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يرتدي ملابس رياضية والابتسامة تملأ وجهه في أول ظهور له بعد إعلان زوجته الانفصال عنه.



وفاجأت زوجة عمرو سعد، شيماء فوزي، جمهوره بإعلانها قرار الانفصال عنه بعد زواج دام 11 عامًا، وذلك عبر رسالة صادمة قالت فيها: "أعلن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".



وكان عمرو سعد دائم التكتم على تفاصيل حياته الأسرية، ولا يتحدث عنها قط في وسائل الإعلام، والمرة الوحيدة التي أعرب فيها عمرو سعد عن مشاعره لزوجته كان من خلال صورة نشرها بحسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، علق عليها قائلا: "انتي لست فقط ام اولادي.. بل أنت ملكة هذه الأسرة" ولكن يبدو أن مشاكل لاحقة بينهما أدت إلى انفصالهما بعد عشرة سنين طويلة.