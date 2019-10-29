Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يث مباشر.. مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:56 ص
فريق برشلونة
فريق برشلونة
Advertisements
القسم الرياضي
يستضيف فريق برشلونة، نظيره بلد الوليد، اليوم، الثلاثاء، على ملعبه "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني:

وتقام مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام العاشرة والربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.

برشلونة ضد بلد الوليد:

ويسعى فريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني، لتحقيق فوزه السابع في النسخة الحالية من بطولة الدوري الإسباني، من أجل خطف صدارة "الليجا".

وعلى الرغم من تفوق برشلونة فنيًا وبدنيًا، إلا أن المفاجآت تبقى واردة في الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة وبلد الوليد:

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، خلف غرناطة المتصدر بفارق نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ9 برصيد 14 نقطة.

أتلتيكو ضد ديبورتيفو ألافيس:

ويلتقي اليوم أيضًا، ديبورتيفو ألافيس مع نظيره أتلتيكو مدريد، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني:



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني

بث مباشر .. مباراة أتليتكو مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بث مباشر مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني

بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني

بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

دعاء في الصباح من 3 كلمات به تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

شهيد التذكرة.. أجبره الكمسري على القفز من القطار.. وجيرانه: شاب مكافح (تفاصيل كاملة)

سرق الملابس الداخلية.. قصة الجاسوس الذي كشف مكان البغدادي

عقب وصوله إلى السعودية.. رئيس الوزراء الهندي يغرد بالعربية.. ماذا قال؟

Advertisements

مفاجأة رئيس الزمالك للخطيب برعاية وزير الرياضة.. التفاصيل كاملة

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

اللجان الإلكترونية السبب.. نقيب الصحفيين يكشف عن مفاجأة رئيس الزمالك لـ الخطيب

أبو المعاطي زكي يفجر مفاجأة مدوية عن الترتيب لاعتذار مرتضى منصور لـ الخطيب في بيته.. شاهد

أخبار الرياضة ليلا.. تصريحات نارية لـ تركي آل شيخ عن الإساءة للخطيب.. مفاجأة مرتضى منصور لرئيس الأهلي

صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

محمد هانى: هذا اللاعب صاحب الفضل فى انضمامي الى الأهلي .. فيديو

حدث ليلا: تركى آل الشيخ يعلن عن علاج محمود الخطيب ودعم النادي الأهلي والاستغناء عن الزمالك.. تفاصيل

أرفض الزج باسمي.. تصريح ناري لـ تركي آل الشيخ عن الإساءة لمحمود الخطيب

ضحكتك منورة رغم الألم والمرض الخبيث.. تعليق مؤثر من سعد سمير بعد إصابة والدته بالسرطان

جلسة ثلاثية ممتدة.. مطالبة رئيس الزمالك بالاعتذار للصحفيين

تعليق مفاجأة .. ليونيل ميسي: رونالدو أفضل لاعب بكل المعايير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو موديل 2020 بأقل من 150 ألف جنيه.. شاهد

أسباب وعلامات إصابة اللحوم بالصفراء وكيفية معرفة السليمة من المريضة

هيونداي تختبر كونا N الرياضية على حلبة نوربرجرنج.. صور