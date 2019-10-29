يث مباشر.. مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني

يستضيف فريق برشلونة، نظيره بلد الوليد، اليوم، الثلاثاء، على ملعبه "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".



بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني:



وتقام مباراة برشلونة وبلد الوليد في تمام العاشرة والربع مساء، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.



برشلونة ضد بلد الوليد:



ويسعى فريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني، لتحقيق فوزه السابع في النسخة الحالية من بطولة الدوري الإسباني، من أجل خطف صدارة "الليجا".



وعلى الرغم من تفوق برشلونة فنيًا وبدنيًا، إلا أن المفاجآت تبقى واردة في الدوري الإسباني.



ترتيب برشلونة وبلد الوليد:



ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، خلف غرناطة المتصدر بفارق نقطة، بينما يحتل بلد الوليد المركز الـ9 برصيد 14 نقطة.



أتلتيكو ضد ديبورتيفو ألافيس:



ويلتقي اليوم أيضًا، ديبورتيفو ألافيس مع نظيره أتلتيكو مدريد، في تمام الثامنة مساءً، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني:







