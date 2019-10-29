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منوعات

القبض على مطلق النار في مسجد بفرنسا.. ومفاجأة بهويته

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
ألقت الشرطة الفرنسية اليوم القبض على مرشح الجبهة الوطنية السابق لمحاولته حرق مسجد قبل إطلاق النار على اثنين من المصلين المسلمين.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، يحتجز المتهم كلود سينك، 84 عامًا، في سجن مدينة بايون الفرنسية عقب الهجوم بعد الساعة الثالثة عصرًا بفترة قصيرة.

وقال المدعون المحليون إن المشتبه في يواجه تهمتين بمحاولة القتل.

وقال مصدر في التحقيق إن أحد الضحايا كان في العناية المركزة بعد "إطلاق النار عليه في الحلق من مسافة قريبة".

زعم أن المهاجم، الذي يُعرف باسم سينك، قد شوهد وهو يحاول حرق باب المبنى يوم الاثنين.

كان المشتبه به مرشحًا للجبهة الوطنية للحزب الوطني مارين لوبان في الانتخابات الإقليمية في عام 2015.
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