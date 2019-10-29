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رياضة

بث مباشر.. مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
فريق أتلتيكو مدريد
فريق أتلتيكو مدريد
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القسم الرياضي
يحل فريق أتلتيكو مدريد ضيفًا على نظيره ديبورتيفو ألافيس، اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر، من بطولة الدوري الإسباني "لا ليجا".

بث مباشر لمباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني:

وتقام مباراة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 3.

أتلتيكو مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس فى الدوري الإسباني:

ويسعى الأتليتي في مواجهة اليوم أمام ديبورتيفو ألافيس، لتحقيق فوزه السادس هذا الموسم، من أجل خطف صدارة الليجا.

ترتيب أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس:

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع بفارق نقطة واحدة عن غرناطة المتصدر، برصيد 19 نقطة، فيما يأتي ديبورتيفو ألافيس في المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

برشلونة ضد بلد الوليد:

ويلتقي اليوم أيضًا، برشلونة مع نظيره بلد الوليد في تمام العاشرة والربع مساءً، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة ذاتها.





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